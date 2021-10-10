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Petkim’e aslan pençesi

ING Basketbol Süper Ligi’nde İzmir ekibi, konuk ettiği sarı-kırmızılılara 95-81 yenilerek bu sezonki 3. mağlubiyetini aldı ve kötü gidişe dur diyemedi

Petkim’e aslan pençesi

10.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona 2'de 0'la başlayan Aliağa Petkimspor, üst üste 3'üncü yenilgisini evinde Galatasaray NEF'e 95-81 mağlup olarak aldı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekipten Purcell 21, Blackshear 19 sayıyla oynarken, Petkimspor'a maçın en skorer ismi olan Ramirez'in 26 sayısı yetmedi. Bu skorla Galatasaray, 3 haftada 2'nci galibiyetini elde etti.

RAMİREZ'İN SAYILARI YETMEDİ
Galatasaray'ın Purcell, Petkimspor'un Ramirez'le etkili olduğu, karşılıklı basketlerle geçen maçın ilk periyodu sarıkırmızılılardan Trimble'ın son saniye sayısıyla 27-25 konuk ekip lehine sonuçlandı. Galatasaray'ın oyuna ağırlığını koyup farkı 13 sayıya kadar taşıdığı ikinci periyot sonunda soyunma odasına 53-43 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle girildi. Tarafların 20'şer sayı ürettiği üçüncü periyot 73-63 Galatasaray lehine bitti. Son periyotta Petkimspor'un çabası farkı kapatmaya yetmeyince Galatasaray salondan 95-81 galip ayrıldı.

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