Pınar KSK Efes virajında

İzmir ekibi, kendisi ligi ligdeki ilk 2 maçını kazanan güçlü rakibine konuk olacak. Sinan Erdem’deki maç saat 18.00’de başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, bugün kendisi gibi 2'de 2 yapıp zirveye kurulan Anadolu Efes'e konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Yenilediği kadrosuyla bu sezon da müthiş bir çıkış yapan Karşıyaka, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Hapoel Jerusalem'i İsrail deplasmanında Bonzie Colson'un son saniye üçlüğüyle 86-84 mağlup etti. Anadolu Efes ise geçen sezon kupayı ilk kez kazandığı Euroleague'de Real Madrid'ten sonra dün CSKA Moskova'ya evinde 100-96 yenildi. Zor bir müsabakanın kendilerini beklediğini söyleyen Pınar Karşıyaka antrenörü Ufuk Sarıca, kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.