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Arkas iyi başladı

İzmir temsilcisi ligin ilk maçında deplasmanda Afyon Bld’yi yendi

Arkas iyi başladı

11.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta mücadelesinde Arkas Spor, konuk olduğu Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti. İlk sete iyi başlayan Arkas, Candido ve Mustafa Cengiz'in oyunuyla seti 25-17 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine şans tanımayan Mustafa Cengiz ve Nicholas Hoag'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren İzmir temsilcisi seti 25-17 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Son sette ise ev sahibi Afyon etkili olmaya çalışsa da Arkas, seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı.

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