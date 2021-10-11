Arkas iyi başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta mücadelesinde Arkas Spor, konuk olduğu Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti. İlk sete iyi başlayan Arkas, Candido ve Mustafa Cengiz'in oyunuyla seti 25-17 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine şans tanımayan Mustafa Cengiz ve Nicholas Hoag'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren İzmir temsilcisi seti 25-17 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Son sette ise ev sahibi Afyon etkili olmaya çalışsa da Arkas, seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı.