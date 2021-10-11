Balıkesirspor’da Cumali seferberliği

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktör İsmet Kamak yönetiminde Denizlispor sınavına hazırlanırken, sakatlığı nedeniyle son maçta forma giymeyen kaptan Cumali Bişi için seferberlik başlatıldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde son olarak Gençlerbirliği randevusunda görev yapmadı. 6 maçta banko oynayan Cumali, 1 gol, 1 asistle oynuyor. Sakatlıktan kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Cumali'nin Ege derbisinde kadroda olması için yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Cumali'nin bir sıkıntı olmazsa forma giyebileceğini belirten teknik patron Kamak, "Milli arayı iyi değerlendirip, Denizlispor maçına sıkı hazırlanacağız. Rakibe uygun şekilde hazırlıklarımıza devam edeceğiz. İnşallah iyi bir başlangıç yaparak sezonun geri kalanına hazırlanırız" diye konuştu.