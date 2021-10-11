  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bergama Belediye gülmeyi unuttu

Bergama Belediye gülmeyi unuttu

Bergama Belediye gülmeyi unuttu

11.10.2021

3. Lig 1. Grup'ta yenilediği kadrosuyla sezonun tek galibiyetini ilk hafta Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Bergama Belediyespor, ardından 5 haftadır 3 puana hasret kalarak düşme hattında kaldı. Önceki gün Menemen İlçe Stadı'nda oynadığı Bursa Yıldırımspor önünde 2-0 öne geçmesine rağmen 90+8. dakikada beraberlik golünü kalesinde görerek kahrolan Bergama, 6 maçta hanesine yalnız 5 puan yazdırabildi. İzmir ekibinin maçı 2-2 tamamlamasın ardından Bergamalı taraftarlar sosyal medyadan teknik heyete büyük tepki gösterdi. Taraftar teknik adam Murat Yoldaş'tan görevi bırakmasını istedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bergama Belediye gülmeyi unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.