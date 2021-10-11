3. Lig 1. Grup'ta yenilediği kadrosuyla sezonun tek galibiyetini ilk hafta Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Bergama Belediyespor, ardından 5 haftadır 3 puana hasret kalarak düşme hattında kaldı. Önceki gün Menemen İlçe Stadı'nda oynadığı Bursa Yıldırımspor önünde 2-0 öne geçmesine rağmen 90+8. dakikada beraberlik golünü kalesinde görerek kahrolan Bergama, 6 maçta hanesine yalnız 5 puan yazdırabildi. İzmir ekibinin maçı 2-2 tamamlamasın ardından Bergamalı taraftarlar sosyal medyadan teknik heyete büyük tepki gösterdi. Taraftar teknik adam Murat Yoldaş'tan görevi bırakmasını istedi.
Bergama Belediye gülmeyi unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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