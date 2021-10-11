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Bodrum coştu

Serik’e yenilip koltuğu kaybeden yeşil-beyazlılar, evinde Kahramanmaraş’ı Berk İsmail, Harun, Celal ve Süleyman Güneş’in golleriyle yenerek, zirve yarışını devam ettirdi

Bodrum coştu

11.10.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde Serik Belediyespor mağlubiyetiyle liderlikten inen Bodrumspor, 7. hafta mücadelesinde konuk ettiği son sıradaki Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Berk İsmail, 45. dakikada Harun, 83. dakikada Celal ve 87. dakikada Süleyman Güneş attı. Bodrum ekibinde Halil İbrahim, 90. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla 15 puana ulaşan Bodrumspor, grupta 3. sıraya tırmandı. Henüz puanla tanışamayan Kahramanmaraş ligin dibine demir attı.

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