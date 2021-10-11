Bornova tutulmuyor

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Bornova Belediye Karşıyaka, evinde oynadığı maçta Budo Gemlikspor'u 87-70 yendi. Sezonun ilk maçında Akhisar Belediyespor'u dize getiren İzmir ekibi, 2'de 2 yaptı. İzmir Altındağ Atatürk Spor Kompeksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu Bornova ekibi 27-6 önde tamamladı. İzmir temsilcisi devreye de 56-29 önde girdi. Üçüncü periyotta da rakibine şans tanımayan Bornova Belediye Karşıyaka, bu periyotu da 70-49 kazandı. Bornova Belediye Karşıyaka, son periyotu da 87-70 kazanarak sevinç yaşadı. Ev sahibi ekipte Carberry 20, Berke ise 19 sayı attı.