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Denizli Basket varlık gösteremedi

Ege ekibi Gaziantep Basketbol karşısında dağıldı. Rakibinden 33 sayı fark yiyerek, kahretti

Denizli Basket varlık gösteremedi

11.10.2021

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftada Gaziantep Basketbol'a deplasmanda çarpıldı: 82-49. Maçın başında savunmasıyla oyunu dikte eden Gaziantep karşısında hücumlardan boş dönen yeşil-siyahlılar, 6. dakikada 14-5 geriye düştü. Merkezefendi sadece 2 asist üretebildi, 11'de 3 isabetle şut attı ve ilk periyotu 23-7 mağlup kapattı. İkinci periyotta 21 sayı geri düşen Denizli ekibi, 7 dakikalık aradan sonra Hakan ile ikinci çeyreğin 3. dakikasında ilk basketini buldu ve skor basket faulle 28-10 oldu. Son 2 dakikaya 35-17 geride giren Denizli Basket, devreyi 15 sayı farkla 38-23 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta da varlık gösteremeyen Ege temsilcisi son periyota 61-35 geride girdi. Son periyotta da hücumda etkili olamayan Denizli Basket, karşılaşmayı 82-49 kaybetti.

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