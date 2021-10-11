Denizli Basket varlık gösteremedi

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftada Gaziantep Basketbol'a deplasmanda çarpıldı: 82-49. Maçın başında savunmasıyla oyunu dikte eden Gaziantep karşısında hücumlardan boş dönen yeşil-siyahlılar, 6. dakikada 14-5 geriye düştü. Merkezefendi sadece 2 asist üretebildi, 11'de 3 isabetle şut attı ve ilk periyotu 23-7 mağlup kapattı. İkinci periyotta 21 sayı geri düşen Denizli ekibi, 7 dakikalık aradan sonra Hakan ile ikinci çeyreğin 3. dakikasında ilk basketini buldu ve skor basket faulle 28-10 oldu. Son 2 dakikaya 35-17 geride giren Denizli Basket, devreyi 15 sayı farkla 38-23 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta da varlık gösteremeyen Ege temsilcisi son periyota 61-35 geride girdi. Son periyotta da hücumda etkili olamayan Denizli Basket, karşılaşmayı 82-49 kaybetti.