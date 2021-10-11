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Derbide gülen yok

Ev sahibi Somaspor 3'te Yasin Abdioğlu'nun attığı golle Turgutluspor karşısında öne geçti. Konuk ekip Kasaba ise 68. dakikada Burak Osman’ın golüyle eşitliği sağladı.

Derbide gülen yok

11.10.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Manisa derbisinde Somaspor ile Turgutluspor yenişemedi: 1-1. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin 3. dakikada Yasin Abdioğlu'yla bulduğu gole, konuk ekip 68. dakikada Burak Osman'la yanıt verdi. Grupta Sakaryaspor yenilgisinin ardından Turgutluspor'a takılan Somaspor, bu skorla 11 puanda kaldı. İlk 6 maçta aldığı 5 mağlubiyetle düşme hattına geriledikten sonra teknik direktör Kazım Akgün'le yollarını ayıran Turgutluspor ise sezonun 2. puanını hanesine yazdırıp düşme potasından çıkamadı.

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