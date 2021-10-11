Derbide gülen yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Manisa derbisinde Somaspor ile Turgutluspor yenişemedi: 1-1. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin 3. dakikada Yasin Abdioğlu'yla bulduğu gole, konuk ekip 68. dakikada Burak Osman'la yanıt verdi. Grupta Sakaryaspor yenilgisinin ardından Turgutluspor'a takılan Somaspor, bu skorla 11 puanda kaldı. İlk 6 maçta aldığı 5 mağlubiyetle düşme hattına geriledikten sonra teknik direktör Kazım Akgün'le yollarını ayıran Turgutluspor ise sezonun 2. puanını hanesine yazdırıp düşme potasından çıkamadı.