F1’de Bottas fırtınası

2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kananan Valtteri Bottas oldu. Yağmur nedeniyle pilotların zaman zaman zor anlar yaşadığı yarış nefes keserken, ilk sırada başlayan Bottas, 58 tur sonunda damalı bayrağı ilk gören isim olarak podyuma çıkmayı başardı. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez de üçüncü sırada podyum gören diğer isimler oldu. Verstappen, bu sezon 12. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi. Bottas dokuz, Sergio Perez ise üçüncü kez podyum sevinci yaşadı.

VERSTAPPEN LİDER OLDU

YARIŞI birinci sırada tamamlayan Valtteri Bottas, bu sezonki ilk zaferini elde ederken, damalı bayrağı ikinci sırada gören Max Verstappen de pilotlar sıralamasında, Hamilton'ı geride bırakarak puanını 262.5 yaptı ve liderliğe yükselmeyi başardı. Takımlar sıralamasında ise Mercedes puanını 433.5'e yükselterek yerini korudu, Red Bull 397.5 puanla ikinci sırada yer aldı.

PİSTTEN DIŞARI ÇIKTILAR

STARTTA Alpine pilotu Fernando Alonso, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin müdahalesiyle dışarı çıktı ve 18. sıraya geriledi. Gasly 5 saniye süre cezası aldı. Alonso ise Haas pilotu Schumacher ile temasından dolayı 5 saniye cezaya çarptırıldı. Sıralama turlarında 15. olan McLaren 'den Ricciardo, aracının güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle son sıradan yarışa başladı, 13. sırada bitirdi. Güç ünitesinde bir değişikliğe giden Ferrari'den Carlos Sainz ise 19. sıradan start aldı, sekizinci basamakta bitirdi.



HAMİLTON ŞAŞIRTTI

SIRALAMA turlarında rekor kırarak ilk sırayı alan fakat güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan ve 11. sırada start alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk tur sonunda 9. sıraya yükseldi. Tekerleklerinin aşınmasına rağmen 4. sıraya kadar yükselen Büyük Britanyalı pilot, önce Mercedes ekibiyle tartıştı, pite gelmeyi reddetti. Ardından pite geldi fakat istediği sonucu alamayıp 5. sıraya düşünce mühendislerle yeniden tartıştı ve "pit yapmamamız gerektiğini size söylemiştim" diye konuştu.





TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Türkiye Grand Prix'inde pistte pilotlar kıyasıya yarışırken seyirciler de mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'daki yağmura rağmen tribünlerdeki yaklaşık 80 bin kişi yağışa aldırış etmedi ve renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarlar tuttukları takım ve destekledikleri pilotlar için sevgi gösterisinde bulundu. Yarışın başlamasına saatler kala İstanbul Tuzla'da bulunan Intercity Istanbul Park'a ulaşmaya çalışan insanlar büyük sıkıntı çekti. İstanbul'un merkezi semtlerinden yolculuğa çıkan seyircilerin sahaya ulaşması 3-4 saati buldu. Kilometrelerce uzayan trafikte yarışa yetişmek isteyen insanların araçlarını uzak yerlerde park edip güvenlik şeridinden yürüdükleri görüldü.





KUPAYI ŞENTOP TAKDİM ETTİ

Yarışı birinci sırada tamamlayan Bottas'a ödülünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop takdim etti. Max Verstappen'e de kupasını Mustafa Şentop verirken, Perez ise ödülünü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın elinden aldı. Mercedes'in takım kupasını ise Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak takdim etti.