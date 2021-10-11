Fethiyespor’dan 9 yıl sonra gelen seri

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini alan ve zirvedeki yerini koruyan lider Fethiyespor, 9 yıl sonra 5'te 5 yaptı. En son 2012'de 2. Lig'de art arda Çankırıspor, Tepecikspor (D), Turgutluspor, İstanbul Güngörenspor (D) ve Bozüyükspor'u yenerek başarılı bir seri yakalayan lacivert-beyazlılar, bu sezon da Erokspor, İçel İY (D), Mardin 1969, Ofspor (D) ve Karabükspor engellerini aşarak aynı başarıyı tekrarladı. Ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alarak 15 puanla zirveye kurulan Fethiye temsilcisi, önümüzdeki hafta deplasmanda 1 puan gerisinde yer alan takipçisi Orduspor 1967'yi de mağlup etmesi halinde profesyonel liglerde tarihinin en iyi galibiyet serisine imza atmış olacak.