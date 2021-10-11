Letonya-Türkiye I CANLI ANLATIM

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Letonya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
STAT: Daugava
HAKEMLER: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)
LETONYA: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
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