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Haberler Spor Letonya-Türkiye I CANLI ANLATIM

Letonya-Türkiye I CANLI ANLATIM

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki kritik Letonya-Türkiye karşılaşması başladı.

Letonya-Türkiye I CANLI ANLATIM

11.10.2021, 21:17 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021, 21:44

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Letonya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

STAT: Daugava

HAKEMLER: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)

LETONYA: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

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