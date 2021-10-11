Manisa FK’dan beyaz sayfa

TFF 1. Lig'de 16 Ekim'de Adanaspor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü'nde, resmi imzayı atan teknik direktör Naci Şensoy, yepyeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Manisa Futbol Kulübü gibi önemli bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Şensoy, "Duygularımı anlatmakta zorluk çekiyorum çünkü çok duyguluyum. O dönemki adıyla Yugoslavya'da doğup büyüdüm. Futbolculuk kariyerimde de Manisa'da 2 yıl futbol oynadım ama 7 yıl yaşadım. Manisa'yı Manisalıları çok sevdim, onlar da beni çok sevdi. Futbolu bıraktıktan sonra Manisa'yla istemediğim halde ayrılmak zorunda kaldım. Burada çok güzel dostluklar edindim. Şimdi Manisa Futbol Kulübü ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bir galibiyet takımımızın coşkusunu arttıracaktır. Adanaspor maçına da bu hedefle hazırlanıyoruz" diye konuştu.



'OLUMLU KATKI SAĞLAR'

MANİSA FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar, "Hocamız yüksek enerjisiyle takımımıza olumlu katkı sağlayacaktır. Hep birlikte çok keyifli günler yaşacağız" dedi. Sportif direktör Serkan İşyapan ise, Naci Şensoy'un başarılı olacağına inandığını belirterek, "Hocamız Manisa'yı iyi bilen, tecrübeli bir isim. Başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.



TARAFTARLARA ÇAĞRI

MANİSA FK teknik patronu Naci Şensoy, taraftarları desteğe çağırdı. Şensoy mental, fiziksel ve taktiksel çalışmaların yanında yeni bir misyon daha üstlendiğini belirtti, "Manisalı taraftarlar Manisaspor konusunda kızgın. Onları anlıyorum ancak Manisa FK da başka bir kentin takımı değil. Tüm şehri gezip desteklerini isteyeceğim. Sadece takımla değil, Manisa şehriyle çok güzel başarılara imza atacağız" dedi.

BERKE ÖZBAY