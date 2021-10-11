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Nazilli pes etmedi

1922 Konyaspor deplasmanında 7. dakikada yediği golle geriye düşen siyah-beyazlılar, 75’te Muhammed Ali’yle 1 puanı kurtardı

Nazilli pes etmedi

11.10.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor, Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanından bir puanla döndü: 1-1. Siyahbeyazlılar, 7. dakikada sol kanattan açılan ortaya arka direkte dokunan Şener'in golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekip, golden sonra yakaladığı net fırsatlardan yararlanamadı. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlılar, vasat bir futbol sergiledi. Devre 1-0 kapandı. İkinci yarıda toparlanan Nazilli Belediyespor, 75. dakikada Berat'ın sağ çaprazdan harika ortasına altıpasta Muhammed Ali kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1. Uzatma dakikalarında Konya'nın bir topu direkten dönerken, maç 1-1 eşitlikle tamamlandı, Nazilli Belediyespor puanla döndü.

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