Tek hedef galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında bugün Letonya'ya konuk olacak. Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ay-yıldızlılar, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 müsabakadan birini kazanabildi.

HOLLANDA LİDER

G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü. A Milli futbol takımımız, Letonya'yı mağlup ederek, gurupta ikincilik iddiasını sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı.