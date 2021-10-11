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Tek hedef galibiyet

Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Türkiye, Letonya’yı yenerek iddiasını sürdürmek istiyor

Tek hedef galibiyet

11.10.2021

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında bugün Letonya'ya konuk olacak. Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ay-yıldızlılar, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 müsabakadan birini kazanabildi.

HOLLANDA LİDER
G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü. A Milli futbol takımımız, Letonya'yı mağlup ederek, gurupta ikincilik iddiasını sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı.

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