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Avrupa Türkiye'yi konuştu

İstanbul’da düzenlenen Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’si, takımlar cephesinde ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı

Avrupa Türkiye’yi konuştu

12.10.2021

PİLOTLAR klasmanında liderliğin Lewis Hamilton'dan Max Verstappen'e geçtiği önceki günkü yarıştan zaferle ayrılan Bottas'ın elde ettiği başarı Avrupa'da gündem oldu. İngiliz basınından BBC ve Daily Mail, Hamilton'ın yarış sırasında Mercedes'in lastik değişimi çağrısını reddederek pit alanına gitmemesini eleştirdi ve "Hamilton muhtemel podyum veya yarışı kazanma şansını eliyle itti" dedi.

İspanyol basınında, Sainz ve Alonso'nun yanı sıra ıslak pist ve liderlik mücadelesi öne çıkarıldı. Marca, "Türkiye Grand Prix'sine, bitmek bilmeyen, 58 turun her birinde gerginliği tırmandıran, hiç durmayan ince yağış damgasını vurdu" diye yazdı.

'İSTANBUL'DA HIRS HAKİMDİ'
EL Pais, "Max ve Hamilton'ın olağanüstü kazanma hırslarının, İstanbul'da bir kez daha ortaya çıktığını" vurguladı. İtalyan basını da Leclerc ve Sainz, 2021'in en tatmin edici sonucunu aldı" dedi.

BOTTAS: ATMOSFERE SASIRDIM
DAMALI bayrağa ilk ulaşan isim olan Bottas, "En iyi yarışlarımdan biri oldu. Tribünden çıkan ses ve atmosfer konusunda şaşırdım. Çok destek vardı. Yine İstanbul'a gelmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.

VERSTAPPEN: ISTANBUL MUHTESEM
YARIŞI ikinci sırada bitirerek liderlik koltuğuna çıkan Vertasppen, "Türkiye'de tribünleri görmek harikaydı. İstanbul Park çok güzel bir pist. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri İstanbul. Burada olduğum için mutluyum " dedi.

HAMİLTON: PİST HARİKAYDI
YARIŞA 11. sırada başlayan ve 5. olan Lewis Hamilton, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Pist, tutuş açısından kesinlikle harikaydı. Burada geçiş kolay değil. Taraftarlar da çok iyiydi" açıklamasını yaptı.

YARIS SONRASI İZDİHAM OLUSTU
İSTANBUL Park'taki Formula 1 yarışı sonrasında izdiham yaşandı. Yarışın ardından İstanbul Park'taki yarışı izleyen binlerce taraftar, çıkış kapılarında yoğunluk oluşturdu, izdiham yaşandı. Çok sayıda kişi tel örgüleri yıkarak alanın dışına çıktı.

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