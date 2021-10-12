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Haberler Spor Bal-Kes’te Ganalı Otoo’dan gol sözü

Bal-Kes’te Ganalı Otoo’dan gol sözü

12.10.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Denizlispor'u gözüne kestirirken, Ganalı golcü Mahatmaa Otoo gol sözü verdi. Kırmızı-beyazlı formayla 5. sezonuna giren 29 yaşındaki forvet, siftahı Ege derbisiyle yapacağını iddia etti. Geçen sezon 20 maçta 3 gol atan Otoo, bu sezon takımda kalarak fedakarlık yaptı. 2 maçın 1'inde ilk 11'de görev yapan Otoo, "Denizlispor'u yenerek çıkışa geçeceğiz. Buna inancımız tam" diye konuştu.
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