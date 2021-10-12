Biz bitti demeden bitmez

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yı son saniye golüyle devirdi: 1-2. 18. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Merih Demiral'ın arka direkten vuruşunda top auta gitti. 33'te Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top savunmadan döndü. 70'te Roberts Savalnieks'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Merih ters vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

ÖNCE SERDAR SONRA BURAK

76'da Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 90+5'te Dubra'nın ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ı düşürmesi sonrası VAR'a giden hakem Andreas Ekberg penaltı noktasını gösterdi. 90+8'de Burak penaltıdan skoru belirledi: 1-2.

CEZALILAR GERİ DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımımız da cezasını tamamlayan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü takıma geri döndü. Ay-yılızlıların Hollanda'ya tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini aldığı maçta kırmızı kart gören Çağlar ve sarı kart görüp sınıra ulaşan Ozan ile Orkun Kökçü Norveç mücadelesinde forma giyememişti. Çağlar ve Orkun karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Ozan yedek kulübesinde forma bekledi.

SERDAR'IN İLK GOLÜ

A Milli Futbol Takımımızın golcü oyuncusu Serdar Dursun, ayyıldızlı formayı giydiği ilk maçta gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, Norveç maçının ardından Letonya karşısında da yedek soyundu. İkinci yarıda Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil olan Serdar ilk kez milli formayı sırtına geçirdi. 76. dakikada Cengiz'in ortasında yaptığı güzel kafa vuruşuyla skora denge getiren yıldız isim, ilk maçında golle tanışmış oldu.

KUNTZ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, grupta son oynanan Norveç karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı. Kuntz, Norveç maçında ilk 11'de yer alan Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ın yerine Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi. Serdar Aziz, Norveç maçında yaşadığı sakatlığın ardından aday kadrodan çıkarılmıştı.

Ogün ÖZDEMIR yorumladı

Umutlarımız devam ediyor

Milli Takımımız daha geçtiğimiz günlerde oynadığı Norveç maçında grup liderliği şansını kaçırmış ve ikinciliği de zora sokmuştu. Herkes millilerden Letonya karşısında hücum futbol bekliyordu. Maç öncesi herkesin atladığı bir nokta vardı. Bu maç öncesi 7 kez karşılaştığımız Letonya'ya şansımız tutmuyordu. 1924'te hazırlık maçında galip gelirken, 1 karşılaşmada mağlup olduk ve 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Aklımda bu varken bile özellikle Cengiz, Kerem ve oyun sıkıştığı anda da Hakan ile Burak ile sonuca gideriz diye düşünmüştüm. Ve millilerimiz yine son ana kadar vazgeçmeyerek uzatmaların da uzatmasında penaltıdan bulduğu golle çok önemli bir üç puan kazandı. Karşılaşma öncesi Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, "Türkiye karşısında oyun planımızı değiştireceğiz" demişti. Dediği gibi de oldu. Letonya ileride baskı yaparak ve toplu hücuma çıkarak millilerimize zor anlar yaşattı. Evet Letonya bu maçta herkesi yanıltan bir oyun planıyla sahada yer aldı. Ancak savunmayı her zamanki gibi sıkı tuttular. Oyuncularımız bu yüzden pozisyon bulmakta zorluk çekti.

Son düdüge kadar devam

Tam Serdar Dursun'un girmesiyle hareketlenmeye başlamışken, kalemizde şanssız bir gol gördük. Daha sonra milliler, hızlı bir reaksiyon gösterdi ve Serdar ilk milli maçında ilk golünü atarak eşitliği sağladı. Daha sonrasında ise sağlı sollu ataklarımızı izledik. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Tam her şey bitti derken, son maçlarda hedef adam olan Burak penaltıyı aldırdı ve topun başına geçerek "Biz bitti demeden bitmez" dedi. Millilerimizden de iki isme değinmeden geçmek olmaz. İlk kez Norveç karşısında milli forma sevinci yaşayan Berat, yine müthiş bir oyun izletti bize. Uzun yıllar formayı bırakmayacağını gösterdi. İkinci isim ise Cengiz. Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra kariyeri düşüşe geçen Cengiz, Marsilya'da kendini buldu. O böyle oynamaya devam ederse hem biz kazanırız hem de Marsilya. Şimdi önümüzdeki Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanıp rakiplerimizin ne yapacağını bekleyeceğiz. Kim bilir, belki yine bir İzlanda mucizesi yaşarız...