Bodrumspor evinde kral

2. Lig Kırmızı Grup’ta Kahramanmaraşspor engelini 4-0’lık skorla aşan yeşil-beyazlılar, içerde 4’te 4 yapıp en başarılı takım oldu

2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 4 galibiyetle ilk kez liderliğe yükseldikten sonra hafta içinde Serik Belediyespor'a 2-1 yenilip kendini bir anda Play-Off hattının bile dışında bulan Bodrumspor, Kahramanmaraşspor önünde 4-0 kazanıp yara sardı. Sezonun ilk 7 haftasında topladığı 15 puan toplayan Muğla ekibi, iç sahada 4'te 4 yapıp grupta en başarılı takım olarak dikkat çekti. İç sahada Afyonspor'u 2-1, Ergene Velimeşe'yi 3-0, Turgutluspor'u 3-0 ve Kahramanmaraş'ı 4-0 mağlup eden Bodrumspor, deplasmanda oynadığı 3 maçtan 2'sini kaybetti, 1 galibiyet alabildi. Yeşil-beyazlılar, pazar günü konuk olacağı Sivas Belediye maçında yeniden liderliği ele geçirme hesaplarıyla çıkacak.