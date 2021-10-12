  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrumspor evinde kral

Bodrumspor evinde kral

2. Lig Kırmızı Grup’ta Kahramanmaraşspor engelini 4-0’lık skorla aşan yeşil-beyazlılar, içerde 4’te 4 yapıp en başarılı takım oldu

Bodrumspor evinde kral

12.10.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 4 galibiyetle ilk kez liderliğe yükseldikten sonra hafta içinde Serik Belediyespor'a 2-1 yenilip kendini bir anda Play-Off hattının bile dışında bulan Bodrumspor, Kahramanmaraşspor önünde 4-0 kazanıp yara sardı. Sezonun ilk 7 haftasında topladığı 15 puan toplayan Muğla ekibi, iç sahada 4'te 4 yapıp grupta en başarılı takım olarak dikkat çekti. İç sahada Afyonspor'u 2-1, Ergene Velimeşe'yi 3-0, Turgutluspor'u 3-0 ve Kahramanmaraş'ı 4-0 mağlup eden Bodrumspor, deplasmanda oynadığı 3 maçtan 2'sini kaybetti, 1 galibiyet alabildi. Yeşil-beyazlılar, pazar günü konuk olacağı Sivas Belediye maçında yeniden liderliği ele geçirme hesaplarıyla çıkacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrumspor evinde kral haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.