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Nazilli Belediye gurbette kayıp

Son 3 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen Siyah İnciler 8 puan kaybetti ve hayal kırıklığı yaşattı

Nazilli Belediye gurbette kayıp

12.10.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü 1922 Konyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, son 3 dış saha maçında 3 puanı bir arada göremedi.

KAR UMUT DOLU
Siyah-beyazlılar deplasmanda Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor'a yenildikten sonra Konya ekibine de puan kaptırdı ve bu periyotta 8 puan bıraktı. "Zonguldak'ta 10 saat, Konya'da 7 saat yolculuk yaptık" diyen teknik direktör Kadir Kar, "Yorgunluk bizi etkiledi. Oyuna iyi başlayamadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Zeminin kötü ve çimin uzun olması, pas oyunu yapmamızı engelledi. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle en azından puanla dönmeyi bildik. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Alınan puan önemli. Önümüzde Erzincan maçı var, ona hazırlanacağız. 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. İkinci yarı fikstür avantajı bizde. Daha iyi sonuçlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ

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