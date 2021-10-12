Nazilli Belediye gurbette kayıp

2. Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü 1922 Konyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, son 3 dış saha maçında 3 puanı bir arada göremedi.

KAR UMUT DOLU

Siyah-beyazlılar deplasmanda Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor'a yenildikten sonra Konya ekibine de puan kaptırdı ve bu periyotta 8 puan bıraktı. "Zonguldak'ta 10 saat, Konya'da 7 saat yolculuk yaptık" diyen teknik direktör Kadir Kar, "Yorgunluk bizi etkiledi. Oyuna iyi başlayamadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Zeminin kötü ve çimin uzun olması, pas oyunu yapmamızı engelledi. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle en azından puanla dönmeyi bildik. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Alınan puan önemli. Önümüzde Erzincan maçı var, ona hazırlanacağız. 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. İkinci yarı fikstür avantajı bizde. Daha iyi sonuçlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ