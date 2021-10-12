Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes karşısındaki performansıyla umut verdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona 2 galibiyetle başlayan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de Hapoel Jerusalem'i son saniye üçlüğüyle mağlup eden Pınar Karşıyaka, son lig ve THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes deplasmanında bu kez son saniyelerde galibiyeti kaçıran taraf oldu. Çok çekişmeli geçen maçta güçlü rakibi önünde ilk yarıyı ve 3. periyodu önde kapatan Kaf-Kaf, skorun sürekli el değiştirdiği heyecan fırtınası şeklinde geçen son periyotta Efesli Dunston'ın, Roll'un atışını son saniyelerde bloklamasıyla salondan 1 sayı farkla 78-77 mağlup ayrıldı. Karşıyaka, kazanamasa da yeni transferleriyle bu sezon da ligin en güçlü ekipleri arasında olacağını kanıtladı.

'EKİBİMLE GURUR DUYUYORUM'

Adına yakışır bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, "Bence iki taraf da kazanmayı hak etti. Karşımızdaki Euroleague şampiyonu ve çok geniş bir kadrosu var ama biz iyi bir yoldayız. Kimseden çekinmiyoruz. İyi de oynuyoruz, o mücadeleyi sahaya koyuyoruz. Anadolu Efes gibi bir takımı bu sayılarda tutmak çok çok iyi. Ekibimle gurur duyuyorum. Yeni hafta, yeni 2 karşılaşmamız var. Kalkıp bu son saniye topuyla yaşayacak halimiz yok. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Buraya aday olduğumuzu gösterdik" açıklamasını yaptı.