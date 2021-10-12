Somaspor’da puan kayıpları can sıktı

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 2 galibiyetle başlayan Somaspor, ardından çıktığı 5 maçta yalnız 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. Son 5 sınavda Afyonspor'la 3-3 berabere kalıp, Diyarbekirspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Siyah İnciler, iç sahada Ergene Velimeşespor'u 3-0 mağlup etse de iki haftadır yine fren yaptı. Hafta içi mesaisinde Sakaryaspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahada düşme hattındaki Turgutluspor'la oynadığı Manisa derbisinde öne geçse de 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Geçen sezon 3. Lig'de şampiyon olarak ilçeyi yıllar sonra 2. Lig'de temsil eden Somaspor, zirve ortağı olarak başladığı yeni sezonda art arda puan kayıplarıyla 11 puanla 10. sıraya geriledi. Soma'nın lider Sivas Belediye'yle arasında 6 puan fark var.

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