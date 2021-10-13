Arkas Spor evinde Altekma dışarıda

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-0 yenerek başlayan Arkas Spor, bugün Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak. Bu sezon kendi seyircisiyle İzmir'de ilk kez buluşacak olan mavi-beyazlı ekip, rakibiyle Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Geçen sezon pandemi nedeniyle maçların boş tribünler önünde oynandığını ve uzun bir aradan sonra taraftarlarının karşısına çıkacaklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi yenerek üst üste 2. galibiyetimizi almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MATMERİÇLİ: KAZANACAĞIZ

Ligin ilk haftasında evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenilen Altekma ise Mardin deplasmanında 16.00'da Yeni Kızıltepespor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Antrenör Levent Matmeriçli, lige yenilgiyle başladıklarını bunu dışarıda telafi etmeye çalışacaklarını belirterek, "Yeni Kızıltepespor karşısında çok iyi mücadele edeceğiz. İzmir'e galibiyetle döneceğiz" şeklinde konuştu.