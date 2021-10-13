Bal-Kes’te Kamak futbolcuları uyardı

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından Ege derbisinde 16 Ekim Cumartesi günü Altaş Denizlispor'a konuk olacak Balıkesirspor'da, teknik patron İsmet Kamak oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Antrenmanda futbolculara zaman zaman uyarılar yapıyor. Denizlispor'un çok dikkat edilmesi gereken bir takım olduğuna vurgu yapan Kamak, "Milli arayı iyi değerlendirdik. Bunun meyvelerini almak istiyoruz. Hata istemiyorum" dedi. Bal-Kes, son antrenmanda pas ve dar alan çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılarda, Cumali Bişi takımla çalışmalara başlarken, sakatlığı bulunan Oltion Bilalli antrenmanda yer almadı.

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