Geri sayım başladı

İzmirli futbolseverlerin yeniden kapılarını açmasını yıllardır büyük bir heyecanla beklediği Alsancak Stadı'nın inşaatında geri sayım sürüyor. Yenilenen haliyle açılmasına sadece günler kalan statta çim seriminin ardından koltukların montajı ve çevre düzenlemesi devam ediyor. Ay sonunda tamamlanması planlanan stadın açılışını 6 Kasım Cumartesi günü İzmir'e gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Tarihi açılış için sabırsız olan siyah-beyazlı taraftarlar, önümüzdeki haftalarda yıllar sonra ilk kez Alsancak Stadı'nın tribünlerine dönecek.

14 BİN TARAFTAR KAPASİTELİ

İlk açılışı 1910 yılına kadar uzanan, 1971 yılındaki Akdeniz Oyunları için elden geçirilip son halini alan Alsancak Stadı, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından 2015 yılında tamamen yıkılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aynı yerinde yeniden inşaa edilen UEFA standartlarındaki 14 bin taraftar kapasiteli Alsancak Stadı'nda idari binanın yanı sıra ilk kez kale arkasında 700 kapasiteli misafir tribünü yer alacak. Göztepe Stadı'nın ardından Alsancak Stadı'nın 2022 senesinde modern bir stadyumuna daha kavuşmuş olacak.

130 MİLYON TL'YE MAL OLDU

Nisan 2017 ve Haziran 2021'de yapılan iki ihale sonrası 130 milyon TL maliyetle inşaa edilen Alsancak Stadı'nda son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından elektronik bilet sistemi kurulacak. Stadyumun 10 locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu, yeme-içme alanları bulunacak.