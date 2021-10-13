Manisa FK tetikte

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından 17 Ekim Pazar günü sahasında Adanaspor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü'nde, teknik direktör Naci Şensoy rüzgarı esiyor. Futbolcularla antrenmanlarda yakından ilgilenen, kentte taraftarlarla bir araya gelen tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlıları maça motive etmeye çalışıyor.

'YEPYENİ BAŞLANGIÇ'

Yepyeni bir başlangıç yapacaklarını söyleyen teknik direktör Naci Şensoy, şöyle konuştu: "Manisa'ya döndüğüm için çok duyguluyum. Futbolculuk kariyerimde de Manisa'da 2 yıl futbol oynadım ama 7 yıl yaşadım. Manisa'yı Manisalıları çok sevdim, onlar da beni çok sevdi. Şampiyonluk yaşadım.

Burada çok güzel dostluklar edindim. Şimdi Manisa Futbol Kulübü ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bir galibiyet takımımızın coşkusunu arttıracaktır.

Adanaspor maçına da bu hedefle hazırlanıyoruz. Takıma sihirli dokunuşlar yapacağız. Mental olarak hazırlanacağız. Adanaspor maçıyla çıkışa geçeceğiz. Bu kenti, Manisa Futbol Kulübü'nü ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

SOKAKLARDA TARAFTARLARA ÇAĞRI YAPTI

Manisa FK Teknik Direktörü Naci Şensoy, ayağının tozuyla Manisa'da yaşayan eski dostlarını ve esnaf ziyaretinde bulundu. Şensoy, "Manisaspor'da oynarken Manisa'yı çok sevmiştim. Manisaspor'dan ayrıldıktan sonra da Manisa'da yaşantımı sürdürdüm. Sonra şartlar doğrultusunda ayrılmıştım. Geçmişten bugüne birçok dostum Manisa'da yaşamakta. Onların desteği biim için önemli. İnşallah hep beraber başarılı olacağız" dedi.

■ BERKE ÖZBAY