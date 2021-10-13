Taraftarlara dışarıda korona virüs asısı yapıldı

AYDIN BŞB, pandemi nedeniyle iki yıl sonra taraftarlarıyla buluştu. Taraftarlar pandemi kurallarına uyarak takımlarına destek verdi. Karşılaşma öncesinde ve esnasında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salonda kurdukları stantta isteyen vatandaşlara korona virüs salgınına karşı aşı yaptı.

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