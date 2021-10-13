Yine aynı senaryo

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü. Grupta iki maç sonra kazanan milli takım, bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürürken gruptan çıkma şansını yine rakiplere bıraktı ve aynı senaryoyu 2000, 2002, 2006, 2008, 2012 ve 2016'da olduğu gibi bir kez daha yaşattı. EURO 2000 Elemeleri'nde 2. olan Milli Takımımız, Play-Off'ta İrlanda ile eşleşti ve turnuva bileti deplasman kuralıyla geldi. 2006 Dünya Kupası'na katılabilme yolunda grubunu 2. sırada tamamlayan Türkiye, Play-Off'ta İsviçre'ye elendi. Milliler, EURO 2012 biletini de Play-Off'ta kaptırdı. Ay-yıldızlılar 17 puan topladı ve 2. sırada yer alarak Hırvatistan ile eşleşti. Hırvatlar, 2012 biletini alan taraf oldu.

EURO 2020 HARİÇ RAHAT ELEME YOK

Türkiye, 23 puanla bitime bir maç kala garantilediğimiz EURO 2020 hariç rahat bir eleme dönemi geçiremedi. Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri'nde sadece İzlanda'ya yenilmiş ve tarihinin en iyi performansıyla Avrupa Şampiyonası biletini kapmıştı.

YILMAZ SAVAŞÇI 'KRAL BURAK'

Letonya karşısında 90+5. dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı gole çeviren ve milli takıma hayati bir üç puan kazandıran Burak Yılmaz, ay-yıldızlı formayla 74. karşılaşmasında 30. golüne ulaştı. 12 Nisan 2006'da milli takıma çağrılan 36 yaşındaki oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen mücadele azmiyle ve savaşçı ruhuyla takımı sırtlıyor.

2002

TÜRKİYE, 2002 Dünya Kupası'na da Play- Off maçlarıyla katılmaya hak kazandı. Elemelerde grubunu 21 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar Play-Off'larda ise Avusturya'yı yenerek Güney Kore biletini kaptı.

2008

MİLLİ Takımımız EURO 2008 biletini son iki maçta almıştı. Ay-yıldızlılar, deplasmanda Norveç'i yenmesi gereken maçta rakibini 2-1 yenmiş, son karşılaşmada ise Bosna-Hersek'ten 3 puanı alarak turnuvaya katılmıştı.

2016

TÜRKİYE, 2016 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için son 3 maçta işini mucizelere bırakmıştı. Önce Hollanda ve Çekya'yı yenen milliler, son maçta İzlanda'yı Selçuk İnan ile devirmişti. Türkiye'ye bileti getiren gol ise Islambek'ten gelmişti. Letonya maçında Kazakistan'ı 1-0 öne geçiren Islambek, ülkesini grup 5. yaparak en iyi 3. olmamızı sağlamıştı.