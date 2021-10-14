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Haberler Spor Altekma’nın nefesi yetmedi

Altekma’nın nefesi yetmedi

Altekma’nın nefesi yetmedi

14.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 2. Hafta karşılaşmasında Altekma, deplasmanda Yeni Kızıltepe Spor'a 3-2 yenildi. Karşılaşmanın ilk iki setini ev sahibi ekip 25-14 ve 27-25 alarak 2-0 öne geçti. Altekma diğer iki seti 25-23 ve 25-19 alarak skoru 2-2 yaptı. Tie-break setinden 15-7'lik skorla Yeni Kızıltepe Spor galip ayrılınca karşılaşma 3-2 sona erdi.
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