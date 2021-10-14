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Haberler Spor Arkas Spor seriye taktı

Arkas Spor seriye taktı

Arkas Spor seriye taktı

14.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 2. Hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. İlk hafta deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı da 3-0 mağlup eden İzmir ekibi ikide ik yaparak sezona harika bir giriş yaptı. Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki maçın setleri 25-16, 25-17 ve 25-17 sonuçlandı.
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