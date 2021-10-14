Kızılcabölük: 0 Çarşamba: 0

TFF 3. Lig 2. Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, 7. haftada evinde kendisi gibi tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Çarşamba ile 0-0 berabere kaldı. Grupta galibiyetle tanışamayan ve bu sonuçla 3 puana ulaşan Kızılcabölükspor, son sıradan kurtulamadı.
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