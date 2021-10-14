TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun flaş takımı Kuşadasıspor, 2 maçlık galibiyet hasretine evinde Şile Yıldızspor önünde son verdi: 2-0. Ege temsilcisi yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın gollerini 25. dakikada Murat ve 39. dakikada Ali Öztürk attı. Bu skorla 7 maçta 4. galibiyetini alan Kuşadasıspor puanını 14'e çıkardı.
Kuşadasıspor: 2 Şile Yıldızspor: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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