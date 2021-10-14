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Milli Takım'ı sırtlıyor

Altınordu'nun yıldız golcüsü Ümit Milli Takım'a attığı gollerle hayat vermeye devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibin 19 yaşındaki forveti Enis Destan 1-1 biten İskoçya maçının ardından önceki gün de dışarıda Kazakistan'ı 1-0 yendiğimiz maçta fileleri havalandırdı

Milli Takım’ı sırtlıyor

14.10.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç yıldız adaylarından 19 yaşındaki forvet Enis Destan, Ümit Milli Takım'da attığı gollerle ay-yıldızlı ekibe son 2 maçta 4 puan kazandırdı. 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu'nda mücadele eden Türkiye, önceki gün deplasmanda Kazakistan'ı Altınordulu Enis'in 27. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Genç santrfor geçen ay Bursa'da İskoçya ile oynanan maçta 75. dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 1-1'e getirmiş ve ay-yıldızlılar ilk puanını kazanmıştı. Üç maçta 4 puana ulaşan Türkiye, 5 takımlı grupta 3. sıraya yükseldi. Ligde son olarak 1-0'lık Menemenspor galibiyetinde bu sezonki ilk golünü atan Enis, Erzurum deplasmanında yine takımının en önemli kozu olacak.

DÖRT KULÜBÜN GÜNDEMİNDE
Transferin gözdesi olan ve devre arasında yuvadan uçmaya hazırlanan Enis Destan'ı Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Avusturya temsilcisi Salzburg da istiyor.

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