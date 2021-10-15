Bodrum’da yelken heyecanı başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nden çıkış yapan optimist sporcuları, startın verileceği Bodrum açıklarına doğru hareket etti. İlk gün yarışlarında, 16 ülke, 77 kulüpten 286 sporcu mücadele verirken organizasyon, 18 Ekim Pazartesi günkü ödül töreniyle sonra erecek.

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