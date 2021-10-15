Engellere çalım attı

MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesinde doğan bedensel engelli Rahmi Özcan, azmi ve futbol aşkıyla hayata tutundu. Engelinden dolayı okul yıllarında 19 Mayıs törenlerine bile katılamayan Özcan, azmetti ve Avrupa'da destan yazan Ampute A Milli Takımı'nın kaptanı oldu. 31 yaşındaki Özcan, küçüklüğünden bu yana futbol aşığı olduğunu söyledi.

Okul yıllarında engeli olduğu için 19 Mayıs kutlama törenlerine katılamadığını söyleyen Rahmi Özcan, "Lisede beden eğitimi öğretmenimiz futbola yatkınlığımı görünce bana ampute takımından bahsetti. Beni milli takım kampına aldılar. Futbol serüvenim böyle başladı. Milli takıma girdim ve formayı bırakmadım" diye konuştu.

■ NERMİN UÇTU