Fethiyespor rakip fileleri bombaladı

3. Lig 3. Grup'ta art arda 5 galibiyetle liderliğe kurulan Fethiyespor, takipçisi Orduspor 1967'yle oynadığı deplasman maçından 1-1'lik beraberlikle zirvede dönmeyi başardı. Kritik haftada avantajını kaybetmeyen lacivert-beyazlılar, 7 maçta attığı 22 golle Türkiye profesyonel liglerinin en golcü takımı olarak dikkat çekiyor. Fethiyespor'da, Orduspor 1967 deplasmanında beraberlik golünün de sahibi olan Nurettin Çakır 8. golüne ulaşıp takımın en golcü ismi olurken, Ali Han Tunçer 6 golle dikkat çekti, Serhan Yılmaz 2, Talha Mayoş, Burak Başkaya, İbrahim Koca, Berkin Taşkın ve Hakan Yakup Jacoues Horzum da 1'er golle başarıda pay sahibi oldular.

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