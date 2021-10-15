Hamzaoğlu’ndan umut dolu sözler

SÜPER Lig'de geride kalan 8 haftalık bölümde 7 yenilgi ve bir beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 16 Ekim cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları GZT Giresunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, son oynadıkları Galatasaray maçındaki performanslarının oyuncuların kendilerine olan güvenini tekrar kazanmalarını sağladığını belirterek, "Bunun devamını getirmek önemli. Kazanmak zorundayız. Sabırla ve kararlılıkla çalışmaları sürdüreceğiz. Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz" dedi

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