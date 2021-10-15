Hatay’ın formülü: Doğru planlama

ATAKAŞ Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, sezon öncesinde bütün ligleri detaylı şekilde inceleyip sistemlerine uyacak oyuncularla temasa geçerek transferleri erken bitirmeye çalıştıklarını, bunda da büyük oranda başarılı olduklarını söyledi. Erdoğan, "Sezon bittiğinde aramızdan ayrılacak oyuncular kesinleştiğinde diğer planlarımızı devreye sokarak yönetimimizin de çok çabuk davranmasıyla oyuncuları kadroya kattık. Onları çok detaylı şekilde inceliyoruz. Eğer isteklerimize karşılık veriyorsa, sonra eğer araştırabiliyorsak karakteriyle ilgili de inceleme yapıp uyum sağlayacak oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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