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Haberler Spor Kuşadasıspor’da bayram coşkusu

Kuşadasıspor’da bayram coşkusu

Kuşadasıspor’da bayram coşkusu

15.10.2021

3. Lig 2. Grup'ta evinde Şile Yıldızspor'u 2-0 mağlup eden Kuşadasıspor, liderlik koltuğunu geri almanın sevincini yaşıyor. Ligde şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet alarak 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Şile Yıldızspor çok zor gol yiyen bir takım. Buna rağmen rakibimiz karşısında 2-0 gibi net bir skorla kazandık. Pazar günü deplasmanda Darıca G.Birliği ile karşılaşacağız. Bu maçtan da 3 puan ile dönüp yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
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