Manisa FK için çok kritik viraj

TFF 1. Lig ekibi Manisa FK, 17 Ekim Pazar günü Akhisar Spor Toto Stadı'nda ağırlayacağı Adanaspor maçında hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor. Ligin ilk 3 haftasında 9 puan toplayan siyahbeyazlılar, sonrasında oynadığı 5 maçta 'sıfır' çekince takımda teknik değişiklik yaşanmıştı.

PSİKOLOJK DESTEK

Milli arayı iyi değerlendiren Manisa FK, teknik direktör Naci Şensoy ile yeni bir seri başlangıcı yapmak istiyor. Ege ekibinde, Adanaspor ile oynanacak zorlu 90 dakikaya kritik viraj gözüyle bakılıyor. Üst üste kaybedilen maçların ardından moral kaybı yaşayan Manisa ekibi, kazanarak kendine gelmek istiyor. Adana maçının ardından Ankaragücü deplasmanına gidecek siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası üçüncü tur karşılaşmasında hafta içinde Fatsa Belediyespor'u ağırlayacak. Birbirinden zorlu müsabakalara çıkacak siyah-beyazlılar, kupa sonrası sırasıyla Boluspor, Samsunspor, Altınordu, Balıkesirspor, Kocaelispor, Bursaspor, Keçiörengücü ve Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Şensoy, takıma psikolojik destek veriyor.

■ SERVET SARUN