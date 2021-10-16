Bu nasıl iş Manisa!

TFF 1. Lig'de sezonun ilk 3 haftasında topladığı 9 puanla dikkatleri çeken, ancak son 5 maçta ise galibiyet yüzü göremeyen Manisa Futbol Kulübü'nün ilginç bir özelliği ortaya çıktı. Manisa temsilcisi oynadığı karşılaşmalarda yüzde 60 topa sahip olma oranı, yüzde 84 başarılı pas yüzdesi ve maç başına 449 başarılı pas sayısı ile rakiplerinin önünde yer aldı. Yeni teknik direktör Naci Şensoy, takımının aldığı mağlubiyetlere rağmen istatistiklerde yakalanan başarının tuhaf olduğunu belirtti.

BAYERN MÜNİH GİBİ OLMALIYIZ

Tecrübeli teknik adam Şensoy, "Futbolda sadece topa sahip olana puan verilmiyor. İyi takım topu ayağında tutan değildir, iyi bir takım gol pozisyonlarına giren ve bunu değerlendirebilen takımdır. Bu iş topu dikey paslarla kaleye kısa yoldan götüren ve goller bulan Bayern Münih'in topu ayağında tutan Barcelona'yı yenmesi gibidir. Bizim de hedefimiz topu ayağımızda tutmak değil, dikey paslarla kaleye en kısa yoldan ulaşmak ve bu pozisyonları değerlendirmektir. Her maç 7-8 net gol pozisyonu yakalayıp en az 1-2 tanesini gole çevirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz"dedi.

■ BERKE ÖZBAY