Denizlispor - Balıkesirspor CANLI ANLATIM

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor. Müsabakanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B-D üst tribün 40, A-E üst tribün 30, A-E alt tribün 20, maraton 15, kale arkası ise 10 TL olarak belirlendi.

Denizlispor, deplasmanda çıktığı 3 maçı da kaybeden Balıkesirspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet özlemeni sonlandırmayı hedefliyor.

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Denizlispor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar ise "Biz ligde sezon başladıktan sonra, geç kurulan bir ekibiz. Milli arayı iyi değerlendiriyoruz. Kondisyon seviyemizi daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. İstediğimiz fizik kondisyon seviyesine gelebilmek için çok çalışıyoruz. Günde iki idman yaparak istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz. Balıkesirspor maçı zor ve kritik bir karşılaşma olacak. Kazanmak ve taraftarlarımıza 3 puan hediye etmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz lige iyi bir giriş yapmak" dedi.