Horoz mu? Bal-Kes mi?

TFF 1. Lig'de düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan 7 puanlı Altaş Denizlispor ile 6 puanla düşme hattında bulunan Balıkesirspor, bugün kozlarını Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da paylaşacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayımlanacak. Müsabakanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B-D üst tribün 40, A-E üst tribün 30, A-E alt tribün 20, maraton 15, kale arkası ise 10 TL olarak belirlendi.

GÜLPINAR VE KAMAK İDDİALI

Oynadığı son üç maçta galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, maçı kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istediklerini söyledi. Gülpınar, "Milli arayı iyi değerlendirdik. Eksik oyuncularımız var ama bunları bahane etmiyoruz. Evimizde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz" dedi. Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak ise, "Son iki maçtan istemediğimiz sonuçlarla ayrıldık. Denizlispor'u yeneceğiz" dedi.

IKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

EGE derbisinde mücadele edecek iki takımda da eksikler var. Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir forma giyemeyecek. Şişmanoğlu'nun yerinde Mayi, Özer'in yerinde ise Hakan Çinemre'nin oynaması bekleniyor. Balıkesirspor'da ise sakatlığı süren Bilalli yok. Cumali Bişi'nin durumu maç saatinde belli olacak.