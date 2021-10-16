Kadınlar Basketbolda yeni sezon başlıyor

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 42. sezon, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk maçında son şampiyon Fenerbahçe Safiport ile Çankaya Üniversitesi karşılaşacak. Metro Enerji Stadyumu'ndaki maç 13.00'te başlayacak. 14.00'te Bursa BŞB-Antalya 07 Basketbol, 16.30'da BOTAŞ-Galatasaray mücadeleleri oynanacak. Bu sezon da "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi" adıyla oynanacak organizasyonda F.Bahçe, 15 kez mutlu sona ulaşıp en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

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