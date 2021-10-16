KAF-KAF’IN konuğu Bursa

ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği iddialı kadrosuyla giren ve sezona 2'de 2'yle başladıktan sonra deplasmanda son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i 1 sayı farkla elinden kaçıran Pınar Karşıyaka, bugün Frutti Extra Bursaspor'u yeni bir seri başlatma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Zorlu müsabakanın biletleri öğrenci 30 TL, tam 50 TL olarak satışa çıktı. Kaf- Kaf'ta sakatlığı bulunan Taylor'ın durumu maç saati belli olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Stal Ostrow'u çekişmeli geçen randevuda ise 80-77'lik skorla mağlup etmişti.

HARİKA BAŞLADI

Pınar Karşıyaka sezonun ilk karşılaşmasında Aliağa Petkim Spor'u deplasmanda 92-59 yendi. Karşıyaka, daha sonra sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 ile geçip Anadolu Efes'e takıldı. Konuk Frutti Extra Bursaspor ise ilk haftada Semt77 Yalovaspor'u yendi ardından çıktığı Yukatel Merkezefendi Bld Basket ve Beşiktaş Icrypex karşılaşmalarından ise boynu bükük ayrılarak tek galibiyette kaldı.