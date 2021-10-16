TUR 2022 heyecanı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2022) tarihi belli oldu. Dünyanın kıtalararası tek bisiklet turunun tarihi açıklandı. Dev organizasyon, 10-17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Önemli bisikletçilerin pedal basacağı turun güzergahı ise daha sonra açıklanacak. Geçen sene Konya'da başlayan yarış, 8. günün sonunda Bodrum- Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik etapla tamamlanmıştı. Turu, Fransa'nın Delko takımından İspanyol Jose Manuel Diaz Gallego kazanmıştı

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