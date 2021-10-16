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Haberler Spor TUR 2022 heyecanı

TUR 2022 heyecanı

TUR 2022 heyecanı

16.10.2021

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2022) tarihi belli oldu. Dünyanın kıtalararası tek bisiklet turunun tarihi açıklandı. Dev organizasyon, 10-17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Önemli bisikletçilerin pedal basacağı turun güzergahı ise daha sonra açıklanacak. Geçen sene Konya'da başlayan yarış, 8. günün sonunda Bodrum- Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik etapla tamamlanmıştı. Turu, Fransa'nın Delko takımından İspanyol Jose Manuel Diaz Gallego kazanmıştı
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