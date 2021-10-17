Akhisarspor ağır yaralı

2. Lig Beyaz Grup'ta bir türlü istikrarı yakalayamayan Akhisarspor, İstanbul deplasmanında Pendikspor'a 4-1'lik farklı skorla mağlup oldu, galibiyet hasretini 4 maça çıkarttı. Ev sahibi 4. dakikada Serdar'ın golüyle öne geçti: 1-1. 11'de Bertuğ skora denge getirdi: 1-1. Pendik 40'da Görkem'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti: 2-1.

PENALTI KAÇIRDI

İkinci yarıya da ev sahibi Pendikspor etkili başladı. 54. dakikada Onur'un attığı golle fark ikiye çıktı: 3-1. Akhisarspor vasatın üstüne çıkamadığı bu bölümde savunmada hatalar yaptı. 62. dakikada Görkem kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti: 4-1. 90+6. dakikada Akhisarspor penaltı kazandı, topun başına geçen Bertuğ meşin yuvarlağı dışarı attı, müsabaka 4-1 bitti.

■ KENAN MOLLA