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Haberler Spor Altekma evinde siftah peşinde

Altekma evinde siftah peşinde

Altekma evinde siftah peşinde

17.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne iyi başlayamayan ve ilk 2 müsabakasını kaybeden Altekma, Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 13.00'te ilk 2 maçını kazanan Sorgun Belediyespor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli, zor bir mücadeleye çıkacaklarını ancak rakiplerini yeneceklerini söyledi. Levent Matmeriçli, "Artık galibiyetle tanışmak istiyoruz. Lige kötü başladık ama bunu düzeltecek yine bizleriz. Evimizde oynamanın avantajını iyi kullanacağız. İyi mücadele edeceğiz ve sonunda gülen taraf biz olacağız. Yüzümüz gülecek" diye konuştu.
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