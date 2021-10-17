Arkas deplasmanda Solhanspor önünde

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne iyi başlayan ve ilk iki maçta Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile Tokat Belediye Plevne'yi yenen Arkas Spor bugün deplasmanda Bingöl Solhanspor'a konuk olacak. Merkez Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmir'e galibiyetle döneceklerini söyledi. Özden, "Sezona iyi başladık ve galibiyet serimizi Bingöl'de de sürdürmek istiyoruz. Solhanspor'u da mağlup ederek sezonun ikinci deplasman galibiyetini almayı hedefliyoruz. Lider gideceğimiz Bingöl'den İzmir'e yine lider döneceğiz" dedi.

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