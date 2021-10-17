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Haberler Spor Aydın Büyükşehir PTT’ye de yenildi

Aydın Büyükşehir PTT’ye de yenildi

Aydın Büyükşehir PTT’ye de yenildi

17.10.2021

VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'ye 3-1 yenildi. TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan maçta setler 25-16, 25-22, 22-25, 27-25 skorlarla bitti. Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Ezgi Bektaş (Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Melis Yılmaz) ile mücadele eden mavi-beyazlılar, ligin ilk haftasında THY'ye 3-0, Galatasaray'a da 3-1 yenilmişti. Ege temsilcisi oynadığı 3 maçı da kaybetmiş oldu.
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